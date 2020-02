Primul deces din lumea sportului din cauza coronavirusului

Ziare.

Elham Sheikh, o sportiva in varsta de 23 de ani, a decedat in localitatea Qom, aflata la aproximativ 140 de kilometri de Teheran, informeaza BBC Persia Elham evolua pentru echipa locala si era o componenta a nationalei Iranului la futsal.Conform BBC Persia, decesul a fost confirmat de echipa la care era legitimata sportiva.Pana la aceasta ora, in Iran au fost depisitate 245 de cazuri de coronavirus si 26 de decese.Recent, inclusiv ministrul adjunct al Sanatatii din Iran a fost confirmat cu noul coronavirus.C.S.