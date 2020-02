Primul fotbalist infectat cu coronavirus

Ziare.

Un jucator de la formatia Pianese, din Serie C, a ajuns la spital in cursul noptii, dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus, informeaza Tuttomercatoweb Numele jucatorului nu a fost facut public de presa din Italia.Acest fotbalist a acuzat o stare gripala puternica duminica, inaintea meciului cu Juventus U23, si a ajuns voluntar in carantina.Dupa ce a fost testat de medici, el a fost depistat pozitiv cu coronavirus.Antrenamentele formatiei Pianese au fost suspendate pentru ca acum si ceilalti fotbalisti vor fi testati.C.S.