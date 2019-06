Probleme la noile stadioane Steaua si Rapid

Ziare.

''Timpul trece extrem de repede si ne mai desparte doar un an de acest eveniment. Au trecut aproape cinci ani de cand UEFA ne-a incredintat onoarea de a gazdui partide ale Campionatului European de fotbal din 2020. Zilele trecute am vazut imagini de pe santierele din Ghencea si Giulesti si recunosc ca mi-as fi dorit sa fim intr-un stadiu mult mai avansat. Din varii motive, unele justificate, altele mai putin, ne confruntam cu intarzieri si as dori sa facem cu totii eforturi suplimentare pentru ca lucrarile sa fie urgentate si sa se desfasoare intr-un ritm mai alert'', a declarat Bogdan Matei, potrivit paginii de Facebook a ministerului.''Dat fiindca suntem in judetul Constanta, sambata vom vizita si aeroportul Kogalniceanu, care poate fi o varianta viabila pentru accesul oaspetilor, dar sper ca vom primi vesti bune si despre situatia aeroportului Baneasa, dar si despre calea ferata spre aeroportul Otopeni'', a mai spus ministrul Bogdan Matei.Sedinta a fost prezidata de ministrul Tineretului si Sportului si de consilierul onorific al Premierului, Gica Popescu , fiind prezent si directorul general din MTS, Daniel Jianu. S-au abordat si alte teme, printre care si stadiul vanzarii biletelor.Campionatul European de fotbal, care se va desfasura intre 12 iunie si 12 iulie 2020, cu 24 de echipe, va fi gazduit de Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo vor intarzia, noua arena din Soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, in locul velodromului. Variante de rezerva sunt arenele din Ploiesti, Giurgiu, Voluntari si Mogosoaia.Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe Arena Nationala sunt programate meciuri in zilele de 14, 18, 22 si 29 iunie 2020. Daca se califica, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.