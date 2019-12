Probleme mari financiare pentru o echipa de traditie: Jucatorii au fost anuntati sa-si caute alte angajamente

Ziare.

com

Calcio Catania, aflata pe locul 12 in topul echipelor cu cei mai multi fani din Italia (aproximativ 600.000 de suporteri), se afla in pragul falimentului.Clubul sicilian, in prezent pe locul 7 in clasamentul din Serie C, si-a invitat mai multi jucatori sa-si gaseasca alte angajamente.Nu mai putin de 10 jucatori, ale caror salarii sunt considerate prea mari, au primit o scrisoare in care erau invitati sa faca tot posibilul sa plece in aceasta iarna.Ceilalti jucatori au fost informati ca li se vor renegocia contractele.Calcio Catania a fost infiintata in 1929.Nicolae Dica a jucat la Catania in sezonul 2008/2009, cand antrenor a fost Walter Zenga.I.G.