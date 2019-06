Probleme mari pentru o echipa de traditie: Apel disperat al lui Marica pentru salvarea Farului

Ziare.

Patronul gruparii de la malul marii, Ciprian Marica, a facut un apel disperat catre autoritatile din Constanta si spune ca echipa nu poate supravietui fara sprijinul primariei."Totul va depinde la final doar de ceea ce vor decide atat primarul Constantei, cat si presedintele Consiliului Judetean. Eu le-am prezentat iar o strategie de performanta, sa stim unde ne incadram si ce putem face. Acum astept din partea dansilor sa imi comunice cand putem sa le spunem si oamenilor despre ceea ce urmeaza. Mie nu imi ramane decat sa cred in al 12-lea ceas ca, asa cum au promis, autoritatile se vor implica.Asa cum se procedeaza la Arad, unde UTA are bugetul aprobat si face transferuri. La fel se intampla si la Buzau. La Petrolul nu mai vorbim. La Pitesti se cauta solutii sa se schimbe forma juridica, astfel incat echipa sa poata promova. Sunt multe orase in care se doreste sa se faca performanta. Ar fi pacat ca intr-un oras atat de mare si de important precum Constanta sa nu existe implicare si o echipa ca Farul sa nu joace in primul esalon. Astazi, la Liga a 2-a, o echipa sustinuta de un privat nu se poate lupta cu una care are sprijinul autoritatilor locale", a declarat fostul international pentru Ziua de Constanta Autoritatile locale din Constanta au promis ca vor sprijini echipa de fotbal, insa fondurile publice au fost directionate pana acum spre alte sporturi.Farul a terminat sezonul de Liga 2 pe locul 14, departe de formatiile implicate in lupta pentru promovare.