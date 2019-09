Probleme mari pentru Tucudean: "Nu mai joaca anul asta"

Ziare.

Antrenorul sau de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a marturisit ca nu intelege de ce a luat hotararea de a-si suspenda cariera, mai ales ca la antrenamente nu parea sa aiba probleme."Clar nu mai joaca anul acesta. El a anuntat ca se retrage momentan. E o problema personala care ma depaseste. Vreau sa joace fotbal, eu l-am cumparat. Daca el crede ca are nevoie de pauza, atunci e o problema pentru noi. La antrenamente dadea niste goluri... Ramaneam socat. Am antrenat si eu niste jucatori. Nicio problema nu a avut la antrenamente", a declarat Dan Petrescu la DigiSport.Dupa doua operatii pe cord efectuate la o clinica din Viena, atacantul George Tucudean a anuntat cu putin timp in urma ca se retrage temporar din fotbal.El are in continuare probleme la inima si vrea sa efectueze analize complexe pentru a afla un diagnostic.M.D.