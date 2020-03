Protest inedit in Brazilia. Jucatorii lui Gremio au intrat pe teren cu masti pe figura (Foto)

Ziare.

Fotbalistii celor de la Gremio Porto Alegre au protestat in Brazilia intrand pe gazon cu masti la gura inaintea partidei de duminica cu Sao Luiz, ei nedorind practic sa joace fotbal in conditiile acestei pandemii.Jucatorii, cu antrenorul Renato Portaluppi in frunte, au iesit de la vestiare si s-au aliniat cu mastile la gura (vezi foto articol).Partida dintre Gremio si Luiz a avut loc fara spectatori iar gazdele s-au impus cu scorul de 3-2. Jucatorii si-au dat mastile jos inainte ca arbitrul sa fluiere startul partidei.Gremio e pe primul loc in Grupa B din campionatul Gaucho, cu 9 puncte din 9 posibile.Citeste si: