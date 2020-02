PSG a oferit meciul saptamanii in Europa. Remiza cu penultima clasata din Franta dupa 1-3 la pauza si opt goluri marcate

Ziare.

Gazdele de la Amiens au inceput fabulos intalnirea cu campionii Frantei, marcand de 3 ori in primele 40 de minute, prin Guirassy, Kakuta si Diabate. Un forcing fulminant, temperat usor de PSG la final de prim mitan, prin golul lui Herrera.Parizienii au avut o parte secunda deosebita, in care totul a intrat. Pana in minutul 74, PSG a intors situatia pe tabela, avand 4-3, dupa reusitele semnate de Icardi si Kouassi, ultimul bifand o dubla in minutele 60 si 65.Finalul a fost unul incendiar, iar Guirassy, acelasi care a inceput seara cu gol in minutul 5, a si inchis tabela la 4-4, dupa golul sau din minutul 91, venit dupa pasa lui Cornette.Cele 8 goluri din partida le puteti urmari in imagini VIDEO aici PSG ramane lidera incontestabila din Franta, cu 62 de puncte, in timp ce Marsilia e pe 2 cu 49 de lungimi. Amiens este pe 19, penultimul loc, cu doar 21 de puncte.E bine de punctat faptul ca antrenorul Thomas Tuchel a trimis in teren o garnitura fara vedetele Kylian Mbappe sau Neymar , odihniti pentru meciul de marti cu Borussia Dortmund din optimile Champions League.PSG ramane astfel invincibila din 1 noiembrie 2019 incoace dupa 24 de meciuri in toate competitiile.Borussia - PSG are loc marti de la ora 22, turul optimilor de finala din UCL, partida LIVE text pe Ziare.com.Citeste si: