PSG se desparte de Neymar si a gasit un inlocuitor surpriza pentru el - presa

Iar parizienii deja i-au gasit si un inlocuitor, un fotbalist care e gata sa preia numarul 10 la campioana Frantei. Presa din Spania si Franta scrie ca PSG e interesata de achizitionarea lui Juan Quintero."PSG vrea sa-i dea tricoul cu numarul 10 al lui Neymar", au scris initial cei de la Don Balon , care anunta faptul ca Neymar e hotarat sa nu mai continuie la PSG din vara.Francezii sunt dispusi sa il lase sa plece pentru suma de 200 de milioane de euro, fara jucatori la schimb sau fara nicio negociere pentru mai putin din suma fixata. Iar o solutie la indemana pentru inlocuirea brazilianului ar fi Juan Quintero, fotbalistul care a impresionat in ultima vreme in tricoul lui River Plate, Argentina. El este columbian si a mai evoluat in Franta pentru Rennes.Fotbalistul columbian are 27 de ani si in tricoul lui River a cucerit Supercupa Argentinei si Copa Libertadores.El este cotat in prezent la doar 10 milioane de euro si mai este dorit si de Ajax.Citeste si:D.A.