Reactia lui Alexandru Mitrita, dupa inca un gol marcat in MLS. A fost declarat jucatorul partidei

Mijlocasul roman a marcat singurul gol al echipei sale in minutul 40, egaland situatia la unu, iar cronica intalnirii, precum si imagini VIDEO cu golul le puteti urmari mai jos:La sfarsit de meci, fostul jucator al Craiovei, adus in MLS pentru 7,9 milioane de euro, a declarat ca obiectivul sau in America este acela de a castiga titlul:"Imi place sa sutez de la distanta si ma bucur ca mi-a reusit. E un nivel bun al fotbalului in MLS, de aceea am venit aici. Exersez mult astfel de executii la antrenamente, am incercat si acum. Am reusit si sunt fericit ca golul meu ne-a adus un punct", a declarat la final de meci Mitrita, care viseaza cu ochii deschisi spre titlu: "Avem echipa buna si putem castiga campionatul, insa trebuie sa continuam pe linia ultimelor trei-patru etape. Este un nivel bun al fotbalului, de aceea am si venit in MLS", incheia romanul pentru site-ul oficial al gruparii In cele 10 partide jucate de roman in MLS, Mitrita a bifat deja 3 goluri si o pasa de gol.Distanta dintre NY FC si lidera DC United este de 5 puncte, in conditiile insa in care DC are trei meciuri disputate in plus.D.A.