Reactia lui Steven Gerrard dupa ce Glasgow Rangers i-a micsorat salariul

''Jucatorii, directorii si staff-ul au aratat responsabilitate, facand acest lucru voluntar. Fara indoiala ca era lucrul corect de facut. A fost unanim, toata lumea a dorit sa faca asta. E important ca in aceste vremuri grele sa nu sufere nimeni din motive financiare. Cred ca este important sa aratam respect tuturor oamenilor din club, indiferent de rol, si am aratat cu adevarat unitate prin aceasta initiativa'', a spus fostul capitan al echipei Liverpool si al nationalei Angliei.Unii dintre angajatii clubului scotian vor fi trimisi in somaj tehnic, din cauza ''provocarilor extraordinare'' aduse de criza, dar vor primi in continuare salariul intreg prin intermediul ''asistentei sociale'' a clubului.Rangers ocupa locul al doilea in Scottish Premiership, la 13 puncte de campioana Celtic, care are un joc in plus.Sportul a fost suspendat in intreaga lume din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus la infectarea a peste 1,27 milioane de persoane si la peste 70.000 de morti pe glob, potrivit Reuters.