Reactie dura a antrenorului Frantei, dupa esecul surprinzator al campioanei mondiale in Turcia: E ca o palma peste fata

Nationala "Cocosului Galic" a pierdut pentru prima data un meci intr-o campanie de calificare dupa 9 ani, esecul venind la Konya intr-o atmosfera nebuna facuta de fanii turci.A fost 2-0 dupa golurile marcate de Ayhan si Under, iar un rezumat VIDEO al partidei il puteti urmari mai jos:Imediat dupa aceasta partida, Didier Deschamps, antrenorul Frantei, a avut un discurs dur la conferinta de presa: "Nu este nimic pozitiv pe care sa il putem retine dupa acest meci. Suntem campionii mondiali, nu am venit cu atitudinea adecvata. Este o palma serioasa peste fata!".Culmea, echipa lui Didier Deschamps a incheiat meciul fara vreun sut pe poarta lui Fehmi Gunok.Iar marea vedeta a lui PSG , Kylian Mbappe, locul 2 in acest sezon in clasamentul Ghetei de Aur, a terminat partida cu un record negativ uluitor: a pierdut mingea de 22 de ori in fata fotbalistilor adversi.Pentru Turcia este a treia victorie din tot atatea partide disputate in aceste preliminarii, otomanii avand un golaveraj impecabil, 8-0.Citeste si: