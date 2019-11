Reactie incredibila a fostului selectioner al Spaniei dupa ce a fost dat afara: "M-au aruncat!"

Ziare.

Potrivit celor de la Marca , antrenorul nu doar ca a izbucnit in plans la finalul partidei cu Romania, de luni seara, ci a si lansat acuzatii serioase la adresa conducerii Federatiei.Sursa citata sustine ca Moreno fusese anuntat cu ceva timp inainte ca duelul cu "tricolorii" va fi ultimul pentru el ca selectioner al Spaniei, insa a cedat abia in ultima clipa.El a pregatit ultimele doua partide din preliminariile Euro 2020 la fel ca si pe celelalte si nu a dat niciun semn ca ar fi afectat.Dupa fluierul de final al jocului de luni, Moreno a intrat in vestiar complet devastat. Cu lacrimi in ochi l-a acuzat, fara a-l numi insa, pe presedintele forului de la Madrid ca l-a dat la o parte."M-au aruncat! M-au aruncat! M-au dat la o parte", a strigat Moreno in vestiarul Spaniei, acuzand modul in care a fost dat afara.Antrenorul preluase nationala Spaniei in vara, atunci cand Luis Enrique s-a retras ca urmare a decesului fiicei sale.La finalul preliminariilor, fostul tehnician al Barcelonei si-a anuntat disponibilitatea de a reveni la carma reprezentativei iberice, avand chiar o intelegere in acest sens.Robert Moreno spera insa sa fie el cel care mergea cu Spania la Euro si a primit vestea demiterii extrem de rau, el refuzand orice dialog cu federatia de la Madrid.M.D.