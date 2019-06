Recordul pentru cel mai scump jucator roman ar putea fi doborat: Anuntul facut de presa din Italia

Ziare.

Goalkeeperul roman se va intoarce la Inter dupa un sezon disputat in tricoul celor de la Genoa, dar are sanse mici sa ramana la Milano.Presa din Italia scrie, vineri, de un interes puternic al Romei pentru portarul in varsta de 22 de ani.AS Roma l-ar vrea sub forma de imprumut pe Ionut Radu sau la schimb cu Edin Dzeko, dorit de Inter. Administratorul delegat al lui Inter, Giuseppe Marotta, considera insa ca Radu valoreaza mai mult decat Dzeko.Mai exact, suma dorita de Inter pentru goalkeeperul roman e de 30 de milioane de euro sau 15 milioane de euro plus atacantul bosniac!33 de meciuri a disputat Ionut Radu la Genoa in sezonul tocmia incheiat.Recordul pentru cel mai scump jucator roman este detinut, in acest moment, de Adrian Mutu, cu 22 de milioane de euro, dupa transferul sau de la Parma la Chelsea, in 2003.I.G.