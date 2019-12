Reportaj spaniol despre echipa lui Ceausescu: Cel mai rusinos episod din istoria lui FC Olt

Ziare.

Intitulat "FC Olt, ultima urma sportiva a lui Ceausescu" reportajul arata cum a ajuns formatia din localitatea natala a dictatorului pe prima scena, dar si cum a decazut imediat dupa Revolutia din 1989.Este amintit si cel mai rusinos episod din istoria clubului, cel in care FC Olt a promovat in Liga 2 in urma unei victorii cu 18-0.Presedinte al echipei era atunci Dumitru Dragomit, viitorul presedinte al LPF "Nu erau telefoane din astea mobile si au pus masini de militie din 30 in 30 de kilometri. Un politist care statea mai prost cu cartea a zis la pauza ca e "doua" la zero, iar ai nostri au inteles noua la zero. Si au inceput sa dea si ei goluri . Era panarama! In diviziile inferioare nu veneau observatori sau...", a povestit Dragomir. Viitorul este trist pentru FC Olt, salile din stadion devenind atelier de croitorie sau chiar locuinte pentru oamenii din Scornicesti.