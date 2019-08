Retragere neasteptata in lumea fotbalului: Un jucator cu peste 130 de prezente in nationala a atarnat ghetele-n cui

Ziare.

com

Fostul mijlocas olandez, trecut in cariera pe la echipe de top, precum Real Madrid si Inter, urmeaza sa faca parte din consiliul de administratie al clubului FC Utrecht.Ultima oara, Sneijder a jucat in Qatar, la Al-Gharafa SC, cu care a avut contract pana in acest an.In cariera sa, Sneijder a mai evoluat pentru Ajax Amsterdam, Real Madrid, Inter Milano, Galatasaray Istanbul si OGC Nice.Pentru nationala Olandei a disputat nu mai putin de 134 de meciuri, reusind sa marcheze si 34 de goluri.A castigat 20 de trofee in cariera, cel mai important fiind Liga Campionilor, in 2010, alaturi de Inter.I.G.