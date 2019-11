Revenire surprinzatoare in fotbalul mondial: Un jucator va evolua din nou la aproape 40 de ani

Ziare.

Desi va implini in luna iunie 40 de ani, Matuzalem se va intoarce in fotbalul profesionist.El va evolua in Serie D din Brazilia, de unde are oferte de la formatiile America si ABC.Matuzalem s-a lasat de fotbal in 2016, ultima echipa din cariera sa fiind Miami Florida, pentru care a disputat trei meciuri Romanii il cunosc pe Matuzalem din perioada in care a fost elevul lui Mircea Lucescu la Sahtior Donetk El a mai evoluat in Europa pentru Napoli , Piacenza, Parma, Brescia, Zaragoza, Lazio, Genoa , Bologna si Hellas Verona.C.S.