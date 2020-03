Rezultat bun pentru Ionut Nedelcearu in Rusia, impotriva celor de la TSKA Moscova

Ziare.

FK Ufa, echipa la care este legitimat fostul dinamovist Ionut Nedelcearu, a remizat alb (0-0) in fata celor de la TSKA Moscova, in etapa a 22-a din Rusia.Nedelcearu a bifat al 12-lea meci la rand ca integralist la Ufa, care a facut din nou un meci tare bun cu TSKA Moscova, chiar in deplasare. In runda precedenta, echipa romanului a inregistrat acelasi rezultat, 0-0, si cu liderul Zenit.La Ufa a mai evoluat si Catalin Carp, fostul jucator de la Viitorul si FCSB Ufa ocupa locul 9 in prezent in prima liga din Rusia. Are 27 de puncte, cu patru peste Rubin Kazan , echipa aflata pe prima pozitie retrogradabila.Lidera din campionat este Zenit, care sambata a castigat un meci clar, cu 7-1.Nedelcearu se afla pe lista preliminara a lui Mirel Radoi de convocati pentru partida de baraj cu Islanda, de pe 26 martie, meci de baraj pentru calificarea la EURO 2020.