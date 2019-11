Romania scapa de "grupa mortii" de la Euro 2020

Ziare.

"Tricolorii" vor evolua in Grupa C daca se vor califica, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria.Pentru prima data in istorie, Bucurestiul a fost gazda tragerii la sorti a grupelor unui turneu final de Campionat European, capitala Romaniei urmand a gazdui si patru partide la Euro in vara viitoare.Ceremonia a fost una destul de spectaculoasa, iar sortii ne-au harazit cateva meciuri extrem de interesante.Direct calificate, Franta, Germania si Portugalia se vor infrunta in Grupa F, "grupa mortii", alaturi de o formatie ce va obtine biletele in urma barajului.Romania putea ajunge in aceasta grupa, insa statutul de gazda al Bucurestiului ne trimite in Grupa D, asa ca putem spune ca am avut noroc cu carul. Daca Romania rateaza calificarea, celelalte trei formatii din aceasta sectiune a barajului, Islanda, Bulgaria sau Ungaria, merg in Grupa F.TurciaItaliaTara GalilorElvetiaDanemarcaFinlandaBelgiaRusiaOlandaUcrainaAustriaBaraj D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo sau Belarus)AngliaCroatiaBaraj C (Bosnia si Hertegovina, Sovacia, Irlanda sau Irlanda de Nord)CehiaSpaniaSuediaPoloniaBaraj B (Bosnia si Hertegovina, Sovacia, Irlanda sau Irlanda de Nord)Baraj A (Islanda, Bulgaria, Ungaria sau Romania)PortugaliaFrantaGermania20:00 Dupa exact 60 de minute ceremonia de la Bucuresti se incheie.19:56 Daca Romania se califica la Euro 2020 va merge in Grupa C, evitand astfel "grupa mortii" cu Portugalia, Franta si Germania.19:52 Castigatoarea barajului D merge in Grupa D. Finlanda merge in Grupa B.19:50 Castigatoarea barajului nostru merge in "grupa mortii"! Tara Galilor ajunge in Grupa A.19:49 Urmeaza Urna 4, cea in care intra si echipele implicate in baraj, inclusiv Romania.19:47 In fine, Portugalia ajunge in Grupa F, deja o "grupa a mortii".19:42 Trecem la Urna a treia. Incepem cu Turcia, trimisa in Grupa A. Turcia - Italia va fi primul meci de la Euro 2020, la Roma. Continuam cu Austria in Grupa C. Cehia merge in Grupa D. Danemarca, o alta gazda, va evolua in Grupa B. Suedia ajunge langa Spania in Grupa E.19:40 Croatia este repartizata in Grupa D. In continuare, Polonia este trimisa in Grupa E. In fine, Franta merge langa Germania in Grupa F.19:37 Sunt extrase echipele din Urna 2. Incepem cu Elvetia, care merge in Grupa A. Olanda este repartizata in Grupa C si va juca la Amsterdam. Rusia este trimisa in Grupa B si va juca si ea acasa.19:35 Germania merge in Grupa F si va juca la Munchen. Belgia este extrasa din urna si merge in Grupa B. Mai departe, Anglia este trimisa in Grupa D, cu meciuri acasa, la Londra. In fine, Italia este trimisa in Grupa A, cu meciuri la Roma.19:31 Prima echipa scoasa din urna este Ucraina, care merge in Grupa C. Urmeaza Spania, care va juca in Grupa E, la Bilbao.19:24 - Sunt chemati pe scena invitatii speciali: Ricardo Carvalho, Iker Casillas, Marcel Desailly, Philipp Lahm, Ruud Gullit, Theodoros Zagorakis, Francesco Totti, Karel Poborski sau Andrey Arshavin. Incepe tragerea la sorti!19:18 - Genial moment, Orchestra Simfonica din Bucuresti si Martin Garrix!19:14 Este invitat pe scena cel mai bun DJ din lume, olandezul Martin Garrix, cel care va realiza imnul oficial al Euro 2020.19:10 Am inceput cu o portie de dans contemporan.19:00 Incepe ceremonia de la Romexpo!INFO: Au ajuns la Romexpo, locatia evenimentului, selectionerii Frantei, Angliei, Germaniei, Italiei, Spaniei sau Ucrainei.INFO: Pentru tragerea la sorti vom avea patru urne valorice, Romania fiind plasata in ultima dintre ele.: Belgia, Italia (tara gazda), Anglia (tara gazda), Germania (tara gazda),Spania (tara gazda) si Ucraina.: Franta, Polonia, Elvetia, Croatia, Olanda (tara gazda) si Rusia (tara gazda): Portugalia, Turcia, Danemarca (tara gazda), Austria, Suedia si Cehia: Tara Galilor, Finlanda, Castigatorul barajului A (Islanda, Bulgaria, Ungaria sau Romania), Castigatorul barajului B (Bosnia si Hertegovina, Sovacia, Irlanda sau Irlanda de Nord), Castigatorul barajului C (Scotia, Norvegia, Serbia sau Israel) si Castigatorul barajului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo sau Belarus)