Romania, tot mai dornica sa primeasca mai multe meciuri de la EURO 2020

El exclude, cel putin in acest moment, posibilitatea ca stadionul Steaua , care se afla in constructie, sa gazduiasca meciuri la EURO 2020.''Din punct de vedere al caracteristicilor, viitorul stadion Steaua ar putea gazdui meciuri la EURO, dar UEFA a transmis clar ca va fi organizat doar pe stadioanele acreditate. Cel putin pana in acest moment doar Arena Nationala poate gazdui meciuri de la EURO 2020. Dar Arena Nationala poate gazdui mai multe meciuri, daca vor fi anumite orase care vor renunta", a declarat Stroe.Ministrul considera ca EURO 2020 va constitui un bun exercitiu pentru urmatoarele competitii majore pe care Romania vrea sa le organizeze in viitor pe cele trei stadioane care vor fi gata in acest an."Ma incearca un sentiment de mandrie, EURO 2020 ne va gasi cu infrastructura pusa la punct. Maine voi face o vizita cu ministrul transporturilor la linia de cale ferata care va lega aeroportul de Gara de Nord. Sunt atuuri ale noastre care ne vor ajuta sa gazduim o competitie reusita, sunt foarte optimist, care ne va aduce multe beneficii. Va fi un foarte bun exercitiu pentru viitoare competitii majore pe care planuim sa le organizam in Romania. Pentru ca aceasta infrastructura sportiva pe care o vom avea in Bucuresti va trebui pusa in valoare in viitor. Ea va trebui sa gazduiasca cat mai multe competitii majore internationale, sa genereze beneficii", a mai spus Stroe.Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala pe Arena Nationala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo , insa lucrarile au inceput doar la primele trei. Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo intarzie sa inceapa.