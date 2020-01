Romania vrea sa organizeze EURO 2028

Ziare.

Prezent la Lausanne, Lausanne, unde a asistat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Tineret, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a discutat cu omologul sau din Grecia, Lefteris Avghenakis, despre posibilitatea organizarii comune a turneului final de peste 8 ani."Am vorbit despre perspectiva candidaturii comune la EURO 2028, o candidatura care ne va permite sa continuam procesul de imbunatatire a stadioanelor si a infrastructurii sportive si ne va da inca o data ocazia sa ne afirmam pe harta sportului international de inalt nivel din postura de gazde", a spus Stroe, potrivit Telekom Sport "In plus, ne putem folosi de experienta pe care o vom dobandi cu organizarea EURO 2020 pentru a construi un dosar solid de candidatura, contribuind astfel la sustenabilitatea proiectelor sportive si la dezvoltarea pe termen lung a sportului romanesc", a adaugat acesta.La Lausanne si St. Moritz are loc intre 9-22 ianuarie, editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret, competitie la care Romania este reprezentata de 35 de sportivi.