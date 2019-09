Romanul care i-a impresionat pe spanioli: "Bijuteria lui Juventus"

Ziare.

Radu Dragusin a fost promovat in acest sezon la echipa secunda a celor de la Juventus, iar evolutiile sale sunt tot mai apreciate.Spaniolii de la Mundo Deportivo si-au amintit ca, inainte de a semna cu Juve, romanul a avut oferte de la Atletico Madrid si Juventus, refuzandu-le insa pentru a merge la Torino."Cluburile din Europa sunt intr-un razboi continuu pentru a transfera cele mai mari talente din lumea fotbalului, insa uneori mai si pierd. Asta s-a intamplat cu Atletico Madrid in cazul lui Radu Dragusin, unul dintre cei mai promitatori fundasi centrali de pe continent.Cel care a devenit unul dintre stalpii echipei de tineret a lui Juventus putea evolua pentru Atletic, insa interesul spaniolilor sau al francezilor de la PSG nu l-au tentat atat de mult precum o aventura la Torino", noteaza sursa citata.La numai 17 ani, Radu Dragusin a fost promovat la echipa secunda a lui Juventus si evolueaza in UEFA Youth League.265 de mii de euro au platit cei de la Juventus pentru a-l cumpara pe Dragusin de la defuncta Regal Sport in 2018.