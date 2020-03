Ronaldinho nu mai rezista in inchisoare

Ziare.

com

Castigatorul Balonului de Aur din 2005 si fratele sau Roberto Assis se afla intr-o inchisoare de langa Asuncion din 6 martie, sub acuzatia ca au utilizat pasapoarte false la intrarea lor in Paraguay.Autoritatile locale au interzis vizitele la inchisoare, ca masura de precautie contra raspandirii pandemiei de coronavirus, dar s-a facut o exceptie in cazul fostului atacant Nelson Cuevas.''Ronaldinho este trist. Nu mai este fericit. Era recunoscut pentru zambetul, umorul lui si atitudinea de nepasare. Dar zambetul lui a disparut'', a declarat Cuevas, are are 41 selectii la nationala Paraguayului, pentru ziarul Globo.Cuevas a stat de vorba 5-6 ore cu Ronaldinho si este convins ca brazilianul este victima nedorita a unui plan care a implicat ''oameni rai'': ''Fratele lui ii stia. Ei l-au bagat pe Ronaldinho in aceasta schema. El este nevinovat, dar acum se confrunta cu acuzatii penale pentru ca a folosit un document fals''.Campionul mondial din 2002 si fratele sau au calatorit in Paraguay pe 4 martie pentru a promova o carte si pentru a participa la diferite actiuni caritabile, la initiativa fundatiei Fraternidad Angelical, care sprijina copiii saraci. Cei doi au fost arestati in cursul aceleiasi zile, dupa ce politistii si-au dat seama ca au intrat in tara cu pasapoarte false, acuzatie negata insa de brazilieni. Potrivit lui Sergio Queiroz, avocatul brazilian al lui Ronaldinho, pasapoartele au fost oferite de fundatie lui Ronaldinho pentru ''a facilita posibilitatea de a face afaceri'' in Paraguay.Judecatorul de caz a refuzat cererea privind arestul la domiciliu si a ordonat ca brazilienii sa ramana la inchisoare pana la finalizarea anchetei politiei, argumentand ca exista riscul ca ei sa paraseasca tara.Ronaldinho (40 ani), care a jucat in cariera lui la cluburi precum Atletico Mineiro, Flamengo, Barcelona , Milan si Paris St Germain, si-a incheiat cariera profesionista in 2015. El a fost ales cel mai bun fotbalist al anilor 2004 si 2005 de catre FIFA , a cucerit titlul mondial cu Brazilia in 2002 si Liga Campionilor cu FC Barcelona in 2006.