Roxana Maracineanu cere o sanctiune exemplara impotriva Turciei din partea UEFA

Roxana Maracineanu, o fosta mare inotatoare de origine romana, a multumit, pe Twitter , Federatiei franceze de fotbal (FFF) si fortelor de ordine "pentru munca lor ca sa asigure buna desfasurare a meciului"."Jucatorii turci cu stricat aceste eforturi efectuand un salut militar, contrar spiritului sportiv. Cer UEFA o sanctiune exemplara", a adaugat ea.Jucatorii nationalei Turciei au sarbatorit golul egalizator din meciul de luni seara cu un salut militar polemic, imaginile nefiind difuzate insa in direct la televiziune.Dupa golul marcat de Kaan Ayhan, cel putin sapte jucatori ai echipei turce s-au aliniat la marginea terenului si au salutat cu mana dreapta la frunte, un gest de sustinere a soldatilor angajati in ofensiva turca din Siria, impotriva fortelor kurde, criticata la nivel international.Jucatorii nationalei semilunei au facut deja acest salut la precedenta intalnire din preliminariile EURO 2020, disputata vineri impotriva Albaniei (1-0). Acest gest cu tenta politica in timpul unui eveniment sportiv ar putea aduce Turciei sanctiuni din partea UEFA, care nu tolereaza astfel de manifestari.