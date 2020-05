Roxana Maracineanu, ministrul Sporturilor din Franta, anunta ca "sportul se va relua pe 11 mai cu reguli precise"

Ziare.

"Sportul se va relua in Franta incepand cu 11 mai, dar cu reguli de distantare bine stabilite. Practica la club se va putea face, dar in grupuri de mai putin de 10 persoane, in exterior, cu exceptia sporturilor colective si de contact. Dar toate asociatiile, inclusiv cele ale sporturilor colective si de judo, vor putea propune activitati, respectand insa distantarea sociala. Lucram, de asemenea, la redeschiderea bazelor in functie de evolutia pandemiei", a spus Maracineanu referitor la reluarea activitatii sportive pe 11 mai, prima zi de relaxare a restrictiilor impuse de guvern.Ministrul francez a facut referire si la masurile economice luate de la inceputul crizei pentru sustinerea sportului amator. "Inca din prima zi, Ministerul Sporturilor a fost alaturi de asociatii, cluburi , federatii si toate organismele din sectorul sportiv. Ele au putut beneficia de masuri de drept comun, precum somaj partial, cu posibilitatea de a accede la imprumutul garantat de Stat. Sportul, la fel ca si cultura, va continua sa beneficieze de un fond de sustinere pentru a face fata revenirii progresive, intrucat nu vor exista evenimente pana cel putin in luna august".Premierul francez Edouard Philippe a anuntat, la inceputul acestei saptamani, ca sezonul 2019-2020 in sporturile profesioniste, mai ales cel de fotbal, nu va putea fi reluat."Pentru a oferi vizibilitate organizatorilor de evenimente, vreau sa precizez ca marile manifestatii sportive (...), toate evenimentele ce reunesc peste 5.000 de participanti si fac astfel obiectul unei declaratii la prefectura si trebuie astfel organizate cu mult timp inainte, nu se vor putea desfasura inainte de luna septembrie", a declarat Philippe in fata deputatilor.