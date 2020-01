S-a decis cine a fost cel mai bun fotbalist al anului 2019 in America Latina

Ziare.

Gabigol a marcat 43 de goluri in 2019, doua dintre acestea in finala Copei Libertadores (2-1 impotriva lui River Plate). Atacantul brazilian, de 23 de ani, imprumutat de la Inter Milano , a castigat cu Flamengo si campionatul tarii sale, dar a esuat in finala Mondialului cluburilor (0-1 cu Liverpool, dupa prelungiri).Gabigol, care a adunat 45% din voturi, a fost urmat la mare distanta de alti doi jucatori ai lui Flamengo, Bruno Henrique (22%) si Giorgian De Arrascaeta (11%).Desi a izbutit dubla campionat - Copa Libertadores, tehnicianul lui Flamengo, portughezul Jorge Jesus, a incheiat pe locul 2 in ancheta pentru cel mai bun antrenor. Cu 36% din voturi, el a fost devansat de omologul sau de la River Plate, Marcelo Gallardo (58%). Gallardo a obtinut aceasta distinctie si in anul 2018.Miguel Angel Ramirez, antrenorul lui Independiente del Valle (Ecuador), cu care a castigat Copa Sudamericana (echivalentul Europa League), a terminat pe locul trei, cu 1,5% din voturi, el avand un vot mai mult decat selectionerul Braziliei, Tite.