Scandal la nationala Spaniei: Luis Enrique a dezvaluit de ce a renuntat la Robert Moreno

Luis Enrique a parasit nationala Spaniei in urma cu noua luni pentru a-si ingriji fetita, care lupta impotriva cancerului, insa care a decedat in luna august.Rolul de antrenor principal a fost preluat de Robert Moreno, fostul sau secund, care a promis ca va face pasul inapoi cand Enrique va dori sa revina la selectionata. Dupa ce a calificat Spania la EURO 2020, Moreno si-ar fi dorit sa continue la turneul final, dar Federatia spaniola de fotbal l-a sustinut pe Luis Enrique."Este o zi foarte speciala pentru mine, pentru familia mea, pentru ca am revenit acasa. Sunt o persoana care fuge de controverse, dar sunt obligat sa fac acest lucru pentru ca aceasta controversa este declansata de o alta persoana care a lucrat cu mine. Am avut o intalnire cu el si mi-a spus ca vrea sa conduca echipa la EURO 2020 si apoi sa redevina secund. Nu m-a surprins. Dar ambitia nemasurata este un mare defect. I-am inteles pozitia, dar nu am impartasit-o. I-am spus ca nu-l mai vad secundul meu, ca ma simt puternic, dar nu stiu cand voi reveni, dar vreau sa lucrez. Din acel moment am decis sa nu ma propun, sa-i sun pe cei de la federatie. Cred ca in pozitiile pe care le detinem in fotbal reprezentam anumite valori. Totul s-a schimbat in octombrie, la o intalnire la Zaragoza. Le-am spus atunci ca pot renunta la orice obligatie pe care o au fata de mine. Dar le-am expus si punctul meu de vedere si interesul de a reveni. As indrazni sa spun ca Rubiales (presedintele federatiei spaniole) si Molina (directorul sportiv) au fost intotdeauna loiali si sinceri", a declarat Luis Enrique.Fostul antrenor al Barcelonei a adaugat ca nu a discutat cu jucatorii si ca nu va schimba prea multe din jocul Spaniei: "Nu am vorbit cu jucatorii, dar sunt deschis la apelurile telefonice. Mi-a placut imaginea lasata de nationala si am invatat mult de la Robert Moreno. Nu voi impune lucruri diferite. Este o mandrie sa conduc Spania la EURO 2020, unde va fi una intre favorite. Problema este ca exista 6-8 favorite, asa ca sunt constient de dificultatea misiunii mele".Fostul international spaniol si-a inceput primul sau mandat ca selectioner pe 9 iulie 2018, dupa Cupa Mondiala, unde nationala Spaniei a fost condusa de Fernando Hierro. Luis Enrique a debutat cu o victorie in fata Angliei (2-1), la Londra, in Liga Natiunilor, iar apoi elevii sai au invins cu acelasi scor Norvegia, la debutul in preliminariile EURO 2020. El a parasit banca tehnica pe 9 iunie 2019. Spania a ocupat primul loc in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, cu 8 victorii si 2 egaluri, Romania terminand pe patru.