Scandal monstru in Bulgaria dupa incidentele de la meciul cu Anglia: Premierul Boiko Borisov cere masuri radicale

Ziare.

com

"Premierul m-a sunat in urma cu putin timp. Se stie ca guvernul a facut mult pentru dezvoltarea fotbalului bulgar in ultimii patru ani, dar dupa ultimele evenimente, avand in vedere intreaga stare a fotbalului si incidentele de seara trecuta, prim-ministrul mi-a ordonat sa suspend incepand de azi orice relatie cu BFU, inclusiv cele financiare, pana la demisia lui Boris Mihailov", a declarat ministrul sporturilor, Krasen Kralev.Federatia de fotbal nu a comentat deocamdata aceasta declaratie.Meciul Bulgaria - Anglia a fost intrerupt pentru scurt timp in doua randuri de arbitrul croat Ivan Bebek in prima repriza, insa oficialul nu a decis sa trimita echipele la vestiare, cum prevede protocolul, dupa o prima intrerupere pe motive de manifestari rasiste.O parte a publicului de pe stadionul "Vasil Levski", arena deja afectata de sanctiunile UEFA, cu un sector de 5.000 de locuri inchis dupa manifestari rasiste la partida cu Kosovo, i-a insultat rasist pe jucatorii de culoare din echipa Angliei, fundasul Tyrone Mings si atacantii Marcus Rashford si Raheem Sterling.Spre finalul primei reprize, a avut loc o discutie lunga intre arbitru si oficialii celor doua echipe, precum si cu jucatorii celor doua echipe, dar in cele din urma jocul a fost reluat si s-au disputat sase minute aditionale pana la pauza.Fanii ultras bulgari au apelat si la saluturi naziste si au desfasurat bannere pe care scria "No Respect", noteaza EFE.Anglia a facut un pas urias spre turneul final, dupa victoria la scor cu Bulgaria, 6-0 la Sofia. Rashford, Barkley (doua), Sterling (doua) si Kane au marcat golurile echipei antrenate de Gareth Southgate. Plamen Iliev (ex-Astra Giurgiu) a fost in poarta gazdelor. Gheorghi Sarmov (ex-ACS Poli Timisoara) a intrat la pauza la bulgari. Bulgaria ocupa ultimul loc in grupa.