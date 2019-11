Scandal monstru la nationala Spaniei dupa victoria cu Romania: "Suntem o gluma de tara"

Somos un pais de chirigota...que viva Espana! πŸ‡ͺπŸ‡ΈπŸ‡ͺπŸ‡Έ - Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

Ziare.

com

Dupa victoria categorica in fata Romaniei , scor 5-0, selectionerul Robert Moreno a fost dat afara pentru a-i face loc lui Luis Enrique, care revine astfel la carma nationalei Spaniei, dupa ce in vara si-a anuntat plecarea pentru a fi alaturi de fiica sa grav bolnava, intre timp decedata.Chiar daca la numirea sa in functie, Robert Moreno a anuntat ca se va da la o parte atunci cand Luis Enrique va dori sa revina, tehnicanul in varsta de 42 de ani n-a primit deloc bine vestea.A refuzat sa prezinta la conferinta de presa de dupa meci si, conform informatiilor din presa iberica, a plans in vestiar.Vezi: Selectionerul Spaniei a plans in hohote dupa victoria cu Romania Apoi, astazi, Robert Moreno nu s-a prezentat la intalnirea programata cu presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, pentru a ajunge la o intelegere in ceea ce priveste rezilierea contractului care expira in vara anului viitor.Fostul mare portar spaniol, Iker Casillas, a reactionat dur dupa indepartarea lui Moreno."Suntem o gluma de tara... Traiasca Spania", a rabufnit Casillas pe Twitter.Marti dupa-amiaza, Luis Rubiales a anuntat oficial revenirea lui Luis Enrique la carma nationalei iberice si a vorbit despre situatia lui Moreno."Toata lumea stia ca, daca Luis Enrique va dori sa revina, atunci va avea usile deschide. In momentul in care am aflat ca el doreste sa se intoarca, Roberto Moreno ne-a anuntat ca va pleca", a precizat Rubiales.Totusi, conform informatiilor din presa spaniola, Luis Enrique ar fi fost cel care nu l-ar mai dori in staff-ul sau pe Moreno, cu care a mai colaborat la AS Roma, Celta Vigo si FC Barcelona.19 iunie 2019 e data la care Robert Moreno, fostul secund al lui Luis Enrique, a fost promovat in functia de selectioner.Cu Roberto Moreno selectioner, Spania a disputat 6 meciuri, inregistrand 4 victorii si doua egaluri, in care a marcat 20 de goluri si a primit doar 3.I.G.