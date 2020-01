Scandal urias in fotbalul international: O echipa a recunoscut ca a trucat meciuri in Primera Division

Ziare.

Vizcay a declarat ca gruparea la care a lucrat le-a platit pe Getafe si Betis Sevilla, pentru ca ele sa n-o invinga pe Osasuna, ce incerca sa ramana in primul esalon. De asemenea, clubul din provincia Navara le-a platit pe Real Valladolid, Betis si Espanyol Barcelona, ca acestea sa fie stimulate sa le invinga pe rivalele directe ale Osasunei in lupta pentru salvarea de la retrogradare.Vizcay a recunoscut in fata tribunalului ca in anul 2013 Osasuna a platit-o cu 150.000 de euro pe Valladolid ca sa castige cu Deportivo La Coruna si i-a oferit aceeasi suma lui Betis ca s-o invinga pe Celta. La Coruna si Celta erau printre rivalele Osasunei in lupta pentru mentinerea in elita.Fostul oficial a spus ca in 2013 "au fost alti 400.000 de euro dati lui Getafe ca sa nu castige la Pamplona", iar alti 400.000 de euro au fost acordati ca prime jucatorilor pentru a evita retrogradarea.Osasuna a castigat cu 1-0 acea partida cu Getfe si a scapat de retrogradare, lucru ce nu s-a intamplat si in sezonul urmator, cand echipa a incheiat campionatul pe locul 18.Potrivit lui Vizcay, in stagiunea 2013-2014 clubul a decis s-o plateasca pe Betis cu 400.000 de euro ca s-o invinga pe Valladolid si cu alti 250.000 de euro ca sa piarda la Pamplona, lucru care s-a si intamplat, formatia andaluza cedand cu 2-1 pe stadionul El Sadar. Alti 250.000 de euro au fost destinati lui Espanyol pentru ca aceasta sa remizeze cu Osasuna.Legat de cei 250.000 de euro platiti lui Betis ca sa piarda la Pamplona, Vizcay a spus ca i-a dat personal acesti bani lui Antonio Amaya, unul dintre jucatorii de atunci ai lui Betis, care este acuzat impreuna cu Jordi Figueras si Xavi Torres. Acesti trei fotbalisti vor comparea joi in fata tribunalului.Osasuna a revenit in sezonul trecut in La Liga, iar acum este pe pozitia a 13-a a clasamentului, dupa 20 de etape.