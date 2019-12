Scandal urias in Italia: Ce titlu a putut sa apara pe prima pagina a cotidianului Corriere dello Sport

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH- AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Ziare.

com

Pentru a prefata meciul dintre Inter si AS Roma, dar mai ales duelul dintre fostii colegi de la Manchester United - Romelu Lukaku, in prezent la Inter, si Chris Smalling, imprumutat la Roma - jurnalistii cotidianului italian au ales un titlul cat se poate de neinspirat."Black friday" (Vinerea neagra - n.red.) sta scris mare pe prima pagina de joi a cotidianului Corriere dello Sport, alaturi de o imagine cu Lukaku si Smalling.Reactiile nu au intarziat sa apara, iar jurnalistii de la Corriere dello Sport sunt blamati pentru alegerea facuta, inclusiv de gruparea din capitala Italiei.Meciul dintre Inter si AS Roma e programat pentru vineri seara, de la ora 21:45.I.G.