Scene greu de imaginat in Liga II din Romania! Soferul unei ambulante s-a chinuit sa porneasca motorul, dupa o grava accidentare pe terenul Concordiei

Un meci terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1, dar umbrit de accidentarea grava de pe final de meci a lui Ionut Paun, in minutul 87. A fost nevoie de interventia ambulantei pe gazon, iar medicii i-au montat pentru siguranta un guler cervical, pentru protectia coloanei vertebrale, de la acel nivel.Dupa aceea insa, echipajul de pe Ambulanta a oferit un adevarat spectacol..demn insa de un teatru absurd, din pacate. Paun a urcat in salvare, insa aceasta a mai ramas pe teren 2 minute, caci lipsea soferul. Cand acesta a aparut, s-a apucat sa completeze tacticos foaia de de parcurs, fara sa se arate deloc grabit ca avea un pacient de dus in urgenta la spital.In fine, dupa ce soferul si jucatorul au intrat in masina, cei de pe salvare au uitat sa inchida usa. Soferul si-a dat seama, a revenit, a rezolvat problema, dar apoi a avut serioase probleme in a porni motorul...Scenele tragi-comice de la Chiajna le puteti urmari pe acest link in imagini VIDEO.Partida a putut din fericire apoi sa fie reluata si a durat cu tot cu prelungiri pana in minutul 103.Interesant este ca Farul a avut peste 70 de minute un om in plus pe teren.Paun a si marcat primul gol al celor de la Concordia, care acum au 6 puncte dupa trei etape in L2.