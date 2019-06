Scor socant la Cupa Mondiala de fotbal feminin

Ziare.

com

Alex Morgan a devenit a doua jucatoare din istorie care marcheaza cinci goluri intr-un meci de la Cupa Mondiala (min. 12, 53, 74, 81, 87), dupa compatrioata sa Michelle Ackers in 1991.Celelalte goluri ale americancelor au fost inscrise de Samantha Mexis (50, 54), Rose Lavelle (20, 56), Lindsey Horan (32), Megan Rapinoe (79), Mallory Pugh (85), Carli Lloyd (90+2) . De remarcat ca Thailanda (locul 34 in clasamentul FIFA) a incasat doar trei goluri in prima repriza, dar a cedat dupa pauza, primind alte zece.Precedentul scor record la o Cupa Mondiala apartinea Germaniei, victorioasa cu 11-0 contra Argentinei in 2007.Americancele, care au terminat pe podiumul competitiei la ultimele sapte editii, vor incerca sa cucereasca in Franta a patra lor coroana de campioane. In celalalt meci din grupa, Suedia a intrecut Chile cu 2-0.