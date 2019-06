Se destrama "colonia" romaneasca de la Sparta Praga: Inca un jucator e pe picior de plecare

Ziare.

com

Dupa ce Stanciu a fost cedat in Arabia Saudita, iar Chipciu a revenit la Anderlecht dupa expirarea imprumutului, Bogdan Vatajelu va fi urmatorul plecat.Fotbalistul roman spune ca, desi mai are un an de contract cu Sparta, nu vrea sa continue la formatia din Praga."Am terminat imprumutul la Janlonec si mai am un an contract cu Sparta, insa nu cred ca voi ramane acolo, nici eu si nici ei nu ne dorim sa continuam, asa ca astept o solutie", a declarat Bogdan Vatajelu pentru Telekomsport Vatajelu are 26 de ani si a fost transferat de Sparta in decembrie 2017 de la Craiova.Singurul roman care va continua la Praga in sezonul urmator este portarul Florin Nita.