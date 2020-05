Se inmultesc cazurile de infectari cu coronavirus in campionatul Spaniei

Ziare.

Sambata a fost confirmat al trelilea jucator de fotbal infectat cu coronavirus, dupa Renan Lodi de la Atletico Madrid si portarul Alex Remiro de la Real Sociedad.Vorbim de venezueleanul Yangel Herrera, de la Granada, al treilea jucator asadar infectat cu acest nou coronavirus, la testele serologice facute pentru toate formatiile, dupa cum anunta publicatia Ideal."Venezueleanul a fost supus testului si s-a confirmat ca este pozitiv", anunta ziarul citat mai sus.Herrera are 22 de ani si este imprumutat in acest moment de Manchester City la Granada, in prima liga spaniola. Are 2 goluri marcate in 19 partide, iar la nationala din Venezuela are deja 18 selectii.D.A.