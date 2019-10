Se intampla in Romania: Gazon montat gratis pe noul stadion din Arad

Ziare.

Firma respectiva sustine ca face acest lucru din respect pentru cetatenii orasului si i-a invitat pe fani sa contribuie prin munca voluntara."Din respect pentru cetatenii Aradului si pentru fotbal am inceput montarea gazonului pe teren UTA Arad. Primaria Arad nu ne-a platit lucrari anterior executate. Nu vom putea incheia lucrarea fara participarea beneficiarului, Primaria Arad, prin Serviciul Baze Sportive.Oferim GRATUIT modificarea grosimii gazonului de la 1 la 3 cm, ca sa nu sara in timpul jocului. Radacinile gazonului la terenurile de fotbal nu coboara mult in substrat, ca in gradini.Va asteptam sa lucrati la montaj, ca voluntari, ca sa puteti observa direct cum arata gazonul si ce inseamna.Stimati sustinatori, va invitam la Stadion UTA, ca voluntari, sa ajutati la montarea gazonului, sa atingeti, sa observati. Va rugam sa veniti cu manusi, greble, caciuli, veste. Va asteptam si pe celelalte stadioane, la montaj. Dar puteti participa si la intretinere, ulterior", se arata in doua mesaje postate pe social media.Stadionul din Arad este aproape finalizat si va fi inaugurat oficial in 2020.M.D.