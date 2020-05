Selectionerul Olandei, transportat de urgenta la spital

Dat is schrikken. Gelukkig gaat het alweer wat beter.



Veel sterkte en beterschap, coach 🧡 pic.twitter.com/HfisJxgLrj - KNVB (@KNVB) May 3, 2020

Ziare.

com

Koeman (57 de ani) a ajuns pe mana doctorilor dupa ce s-a plans de dureri in piept. BBC anunta ca medicii i-au efectuat cu succes un cateterism cardiac.Selectionerului i-a fost eliberata, astfel, o artera coronara blocata si se afla in stare stabila in prezent."Ronald va avea nevoie de cateva zile de odihna", se arata intr-un comunicat.Conform sfatulmedicului.ro, cateterism cardiac consta in introducerea in cavitatea unui vas sangvin a unui cateter, care este facut sa alunece pana in cavitatile inimii pentru a-i explora functionarea.Ronald Koeman, un fost mare fotbalist, se afla pe banca nationalei Olandei din 2018.I.G.