Sergiu Hanca a marcat un gol superb pentru Cracovia, in Polonia (Video)

Oaspetii au inscris prin Lukasz Sekulski (16) si Maksymilian Rozwandowicz (56 - penalti), golul de onoare al echipei KS Cracovia fiind reusit de ex-dinamovist in min. 90+1.Hanca a intrat pe gazon in min. 60, iar Cornel Rapa a fost integralist la KS Cracovia.KS Cracovia are un singur punct dupa doua runde.