Serie A nu se mai joaca. Euro 2020, in pericol?

"Nu putem permite ca meciurile sa mai aiba loc in contextul actual", a anuntat, luni seara, premierul Italiei, Giuseppe Conte.Situatia devine extrem de dificila pentru Liga Profesionista de Fotbal din Italia, dar si pentru UEFA.Italienii nu vor mai putea termina campionatul in timp pentru a permite nationalei sa se pregateasca pentru EURO 2020. De altfel, exista informatii ca Federatia de Fotbal din Italia va cere decalarea Europeanului!Fox Sports scrie ca exista chiar riscul ca EURO 2020 sa fie amanat pentru la toamna sau chiar reprogramat in 2021!In calcul e luata si varianta disputarii Campionatului European cu portile inchise, insa aceasta optiune nu e deloc agreata de UEFA.EURO 2020 e programat in perioada 12 iunie - 12 iulie in numai putin de 12 orase din 12 tari!Arena Nationala din Bucuresti va gazdui patru meciuri, trei din faza grupelor si unul din optimile de finala.I.G.