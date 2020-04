Serie A se pregateste sa isi dispute toate meciurile fara spectatori pana in 2021

Ziare.

Guvernul din Peninsula pregateste o noua ordonanta prin care evenimentele sportive sa se dispute fara spectatori, din momentul in care ele se vor relua, si asta pe termen lung, pana in ianuarie 2021.Documentul a fost prezentat de cei de la Sport Mediaset , care arata ca toate evenimentele sportive, incluzand aici si meciurile de Serie A, se vor disputa fara spectatori pana la Craciun. Deci prima etapa cu spectatori, daca toate lucrurile vor reveni la normal curand, ar putea avea loc abia in ianuarie 2021 in prima liga italiana.In prezent, varianta propusa de Liga din Italia este ca meciurile sa se dispute fara fani, dar pe arenele echipelor gazda.Oricum, la aceasta ora, cluburile au deja calculate pierderi imense de bani, de circa 75-95 milioane de euro, aici fiind calculate cele 12 runde ramase si cele 4 restante.Italia se lupta de foarte mult timp cu aceasta pandemie devastatoare, avand pana acum 152,271 de infectari si 19,468 de decese.Citeste si:D.A.