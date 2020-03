Singurul campionat din Europa unde fotbalul nu tine cont de pandemia de coronavirus

Ziare.

Mai mult, la cele doua meciuri programate joi au fost asistat si cateva mii de spectatori...Presedintele Federatiei de Fotbal din Belarus, Vladimir Bazanov, a explicat ca nu e deloc ingrijorat de cele 51 de cazuri de coronavirus inregistrate in tara."Din ce motiv sa nu incep? Nu e o situatie critica, asa ca am decis sa incepem campionatul asa cum am programat", a spus Bazanov."Stiu ca multe meciuri din Europa s-au disputat fara spectatori, dar sunt atatia fani care se strang in jurul stadioanelor ca n-avea niciun sens sa inchidem portile", a continuat acesta.In primele meciuri ale sezonului, FC Bgu Minsk a invins-o cu 3-1 pe BATE Borisov, iar Shakhter Soligorsk a pierdut acasa cu Torpedo Zhodino, scor 0-1.I.G.