Soarecii au fost motivul pentru care un meci din Ligue 1 nu a putut beneficia de tehnologia Goal Line

E vorba de partida dintre Nice si Toulouse, care nu a avut Goal Line Assistance sambata seara, un ajutor pentru arbitru, care depisteaza daca mingea a trecut sau nu linia portii.Si acest lucru pentru un motiv mai mult decat bizar. Mai multi soareci au ros cablurile electrice necesare din zona portilor, pentru ca aceasta tehnologie sa functioneze, dupa cum anunta France Blue Azur Din fericire, sistemul de arbitraj video, celebrul VAR, nu a avut de suferit in urma acestui "atac" al rozatoarelor.Partida s-a terminat fara incidente, 3-0 pentru Nice, care termina anul pe 10 in clasament, in timp ce Toulouse este codasa Frantei, cu 12 puncte la activ.D.A.