Spaniolii au anuntat numele noului selectioner

Luis Enrique il inlocuieste la carma nationalei spaniole pe fostul sau secund, Robert Moreno, care a condus ultima oara La Roja in calitate de selectioner al La Roja luni seara, la meciul cu Romania, castigat de iberici cu 5-0, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.Fostul international spaniol si-a inceput primul sau mandat ca selectioner pe 9 iulie 2018, dupa Cupa Mondiala 2018 , unde nationala Spaniei a fost condusa de Fernando Hierro. Luis Enrique a debutat cu o victorie in fata Angliei (2-1), la Londra, in Liga Natiunilor, iar apoi elevii sai au invins cu acelasi scor Norvegia, la debutul in preliminariile EURO 2020.El a parasit insa cantonamentul selectionatei spaniole chiar inaintea meciului cu Malta, de la La Valletta, invocand "motive familiale de forta majora" (fetita sa a fost diagnosticata cu o maladie grava, decedand ulterior - n.red.).La momentul respectiv, secundul sau Robert Moreno a fost numit interimar la conducerea tehnica, pana la meciul-cheie cu Suedia (3-0), de pe Santiago Bernabeu , devenind ulterior noul selectioner, dupa ce Luis Enrique a anuntat ca renunta la functie, RFEF lasandu-i insa acestuia o usa deschisa, in cazul in care decidea sa revina.Sub conducerea lui Moreno, Spania a inregistrat patru victorii si doua remize in sase meciuri si a reusit sa se califice la EURO 2020 de pe primul loc in grupa sa, avand asigurata si pozitia de cap de serie la tragerea la sorti a grupelor turneului final.Marti seara, la finalul meciului cu Romania, Luis Rubiales, presedintele RFEF, a anuntat revenirea in postul de selectioner a lui Luis Enrique si plecarea lui Robert Moreno.