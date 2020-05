Spaniolii au stabilit data la care va reincepe La Liga

Ziare.

com

Conducerea La Liga a informat cluburile ca sezonul va fi reluat pe 12 iunie, conform Be Soccer Cele mai multe echipe si-au reluat deja antrenamentele in conditii speciale cu masuri de precautie.Ibericii spera sa incheie actualul sezon pana in luna august pentru a respecta limita impusa de UEFA Meciurile din Spania se vor disputa fara spectatori si cu masuri sporite de precautie.C.S.