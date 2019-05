Sporting Lisabona a trecut dramatic de FC Porto in finala Cupei Portugaliei, dupa executarea a 12 lovituri de departajare (Video)

Ziare.

"Alb-verzii" au cucerit pentru a 17-a oara trofeul, dupa o partida dramatica, terminata dupa primele 90 de minute cu scorul de 1-1. Soares a marcat pentru Porto in minutul 41, iar Bruno Fernandes a egalat pentru "lei" patru minute mai tarziu.In prelungiri, Sporting a trecut la conducerea partidei in minutul 101 prin Bas Dost, insa Porto a egalat dramatic la ultima faza, minutul 121, prin Felipe.S-a trecut la loviturile de departajare, acolo unde Lisabona a castigat cu 7-6, dramatic, dupa ce Dost a ratat prima executie. Pepe si Fernando au ratat insa de la Porto, iar Phellype a executat penaltiul decisiv, cel cu numarul 7.Jocul a avut loc la Oeiras, iar Porto ramane fara niciun trofeu in acest sezon, dupa ce a ratat la mustata titlul in lupta cu Benfica.Cele doua super-puteri din Lisabona vor juca in Supercupa Portugaliei la vara.