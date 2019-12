Stefan Radu scrie istorie pentru Lazio: 8 finale si 6 trofee cu echipa din Roma

Ziare.

Potrivit unei statistici realizata de cei de la Lazio Page, fostul international roman a intrat in grupul extrem de select al jucatorilor cu cele mai multe finale disputate pentru Lazio.Radu are 8 finale la activ, inclusiv cea de duminica, impotriva lui Juventus in Supercupa, si i-a egalat la acest capitol pe Giuseppe Favalli, Roberto Mancini si Pavel Nedved.De asemenea, cu 6 trofee castigate alaturi de Lazio, trei cupe si trei supercupe, romanul a intrat pe lista celor mai titrati fotbalisti ai "biancocelestilor", alaturi de Almeyda, Mancini, Salas, Ballotta, Boksici si Stankovic.Stefan Radu are 33 de ani si ultimii 12 i-a petrecut la Roma, evoluand pentru Lazio.In vara acestui an s-a discutat despre plecarea sa, insa a ramas in lot dupa ce suporterii s-au revoltat, iar el a declinat propunerile pe care le-a primit. Lazio, cu Radu titular, a castigat duminica Supercupa Italiei dupa ce a trecut cu 3-1 de Juventus.M.D.