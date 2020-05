Steven Gerrard l-a scos din sarite pe un fost jucator roman

Ziare.

Fostul stelist spune ca niciun alt jucator nu l-a enervat atat de mult precum a facut-o fostul star al lui Liverpool."Niciun adversar n-a reusit sa ma provoace din punct de vedere mental asa cum a facut-o Gerrard. Nu ceda niciodata, era indestructibil", si-a amintit Falemi la Digi Sport "Am avut multi adversari de top, care excelau la tehnica, la capacitate de efort, la viteza, la clarviziune, insa Gerrard, pe langa aceste trasaturi, era si puternic din punct de vedere mental. A fost jucatorul care m-a impresionat cel mai mult. L-as include in Top 5 mijlocasi din toate timpurile", a completat acesta.Steven Gerrard a evoluat timp de 17 ani in echipa mare a lui Liverpool.Inainte de a atarna ghetele-n cui, Gerrard a evoluat un sezon in SUA, pentru LA Galaxy.Din 2018, Steven Gerrard este antrenorul principal al lui Glasgow Rangers, unde de la inceputul anului evolueaza si Ianis Hagi.