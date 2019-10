Suedezii au chemat politia in hotelul in care era cazata echipa Spaniei - ce au vrut sa faca jucatorii dupa meci

Ziare.

Conform Expressen , un incident a avut loc in hotelul in care a fost cazata reprezentativa Spaniei.Concret, un apropiat al jucatorilor a dorit sa invite mai multe femei in Hotelul Sheraton pentru fotbalistii spanioli.Angajatii le-au interzis acestora sa intre, pe motiv ca politica hotelului permite doar accesul celor care sunt cazati.In acel moment a izbucnit un scandal monstru dupa ce prietenul fotbalistilor a batut un agent de securitate si a devenit recalcitrant.Politia a fost chemata la hotel si a confirmat incidentul."Putem confirma incidentul de la Hotelul Sheraton, ce a avut loc la ora 5 dimineata", a transmis politia suedeza.Partida dintre Suedia si Spania s-a terminat la egalitate, scor 1-1.C.S.