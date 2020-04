Suedezii ignora coronavirusul: Ultima decizie anuntata vine din fotbal

Ziare.

com

Ultima decizie luata in Suedia are astfel legatura cu meciurile de fotbal.Astfel, Asociatia de Fotbal din Stockholm a decis ca noile sezoane ale ligilor pe care le organizeaza sa inceapa conform planului initial, pe 17 aprilie, informeaza Aftonbladet "Dupa discutii cu Agentia Publica de Sanatate si cu Agentia pentru Protectia impotriva Bolilor am ajuns la parerea ca este clar ca activitatile noastre fotbalistice nu contribuie la raspandirea virusului comparativ cu alte activitati", a anuntat forul din Stockholm intr-un comunicat.Astfel, pe 17 aprilie vor incepe ligile organizate de Asociatia din Stockholm, din esaloanele 4-7 ale fotbalului suedez la baieti si 3-5 la femei. In aceeasi situatie se afla si competitiile de juniori si de veterani.In ce priveste prima liga din Suedia, aceasta ar fi trebuit sa inceapa tot in aprilie, dar startul va avea loc in luna iunie.In acest moment, suedezii incearca sa afle daca pot sa organizeze meciurile din prima liga cu spectatori.In Suedia au fost inregistrate pana acum 8.419 cazuri de coronavirus si 687 de persoane au murit.C.S.