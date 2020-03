Suma colosala pe care a fost nevoit sa o achite Keylor Navas pentru a putea pleca din Franta, in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

Navas, 33 de ani, a plecat din Franta, tara grav afectata de COVID-19, aflata in zona rosie si in stare de urgenta, dupa ce a inchiriat un avion privat si s-a intors in Costa Rica.Fostul star de la Real Madrid a ales sa plece in tara natala, impreuna cu sotia si cu cei trei copii, dupa cum anunta portalul world-today-news.com Avionul privat pe care l-a inchiriat familia Navas a costat o suma colosala, e vorba de 200.000 de dolari, dupa cum anunta sursa citata mai sus. Portarul si apropiatii sai sunt obligati sa stea in Costa Rica 14 zile in carantina, pentru ca s-au intors dintr-o tara de zona rosie in lume, din punct de vedere al infectarii cu COVID-19.In Costa Rica sunt doar 295 de cazuri infectate cu noul coronavirus, in timp ce in Franta sunt peste 37.000 de cazuri de infectare.